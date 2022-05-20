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Международная конференция, посвященная экономике культуры, пройдет в Шуше

Международная конференция, посвященная экономике культуры, пройдет в Шуше

Международная научно-практическая конференция "Экономика культуры: Импульсы развития из города Шуша" пройдет осенью в культурной столице Азербайджана.

Мероприятие состоится 18-19 сентября. Его организуют специальное представительство президента АР по городу Шуша, Минэкономики и Минкультуры Азербайджана, Университет ADA, Фонд возрождения Карабаха и Институт экономики Академии наук Азербайджана.

Докладчики выступят по двум направлениям: создание новой экономики и развитие сфер культуры в Карабахе, а также формирование креативной экономики в городе Шуша.

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