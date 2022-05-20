В Адыгее ввели в эксплуатацию Майкопский групповой водовод

20 мая. 19:54

Власти Адыгеи объявили о завершении строительства Майкопского магистрального группового водовода, предназначенного для решения проблем с перебоями в водоснабжении крупнейшего района республики.

"Водовод полностью достроен, зарегистрирован и введён в эксплуатацию. Он будет снабжать качественной водой Майкоп и все населенные пункты Майкопского района - это 220 тысяч человек", - рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, подводя итоги работы правительства за 2021 год, передает "Интерфакс".

Действующий групповой водовод в Адыгее, построенный в 1982 году, нуждался в постоянном ремонте, поэтому с 2008 по 2013 год руководством республики был инициирован процесс прокладки альтернативной нити водовода для обеспечения бесперебойного водоснабжения и увеличения дебета воды.

Общая протяженность водовода с ответвлениями составила почти 130 км. В рамках проекта возведено два новых водозабора на реке Цице и ручье Водопадистом.

Но старый водовод не будет отправлен в отставку: он остается в распоряжении региона как резервный канал водоснабжения.