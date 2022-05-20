Молодая жительница Кубани после застолья угнала "Жигули" в Дагестане

20 мая. 19:44

Полицейские Тарумовского района отыскали угнанный автомобиль и задержали подозреваемую в угоне, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне в полицию с заявлением обратился 26-летний местный житель, который рассказал, что неизвестный угнал его "ВАЗ-2107", который был припаркован у его дома.

Инспекторами ДПС была установлена личность подозреваемой, которой оказалась 24-летняя жительница Краснодарского края. Она была доставлена в отдел, где созналась в содеянном.

По ее словам, накануне вечером вместе с другом они были в гостях, где распивали спиртное. "После веселого застолья, которое продлилось до утра, она решила выйти из дома. Проходя по ближайшей улице, увидела автомобиль с заведенным двигателем. Недолго думая, подозреваемая села за руль и уехала в неизвестном направлении", - пояснили в полиции.

Хозяин "Жигулей", отошедший ненадолго, вернулся, увидел пропажу и обратился в полицию.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.