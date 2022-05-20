Россия готова поставить на конвейер выпуск вакцины от оспы

20 мая. 19:36

Россия готова в случае вспышки натуральной оспы оперативно наладить выпуск вакцины, - рассказал эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.

"Вакцина от натуральной оспы сейчас доступна в России. Поэтому, даже если случится вспышка, наладить ее производство - уже существующей или следующего поколения - будет возможно. Как показал пример коронавируса, мы можем делать вакцины быстро, в достаточном объеме для всей страны", - рассказал эксперт, передает РИА Новости.

Что касается вируса оспы обезьян, выявленного во многих странах, то это далеко не первый подобный случай за последнее десятилетие - прошлая вспышка произошла в 2017 году в Нигерии, - добавил Ломоносов.

Напомним, на сегодняшний день ВОЗ известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения, - поведал официальный представитель организации Тарик Язаревич. Случаи заражения выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.