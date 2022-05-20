Израиль становится глобальной игровой супердержавой

Игровая индустрия Израиля относительно молода, однако ей уже удалось добиться мирового признания, благодаря таким компаниям как CrazyLabs, Plarium и Playtika. Согласно отчету, недавно опубликованному Израильской игровой ассоциацией GameIS ежедневно как минимум две игры от израильских дистрибьюторов входят в десятку лучших в мировых игровых рейтингах как по количеству скачиваний, так и по объемам прибыли.

Как отмечает Al-Monitor, формирование игровой индустрии в Израиле стало возможным, развитию таких сфер, как мониторинг, анализ данных и маркетинг. В 2021 году израильская игровая индустрия насчитывала 200 компаний со штатом сотрудников в 14 тыс. человек и прибылью около $9 млрд. Число занятых специалистов значительно выросло с 4 тыс. в 2017 году. Израильские компании предпочитают мобильную платформу. Согласно отчету GamesIS, в прошлом году 27% израильских приложений составили казуальные и гиперказуальные игры, 14% - ролевые игры, 10% - симуляторы и 9% - социальное казино.

Несмотря на успехи, игровая индустрия в Израиле сталкивается с определенными сложностями, которые ей предстоит преодолеть, чтобы укрепить положение на глобальном рынке.

Гай Бен-Дов, глава GameIS, которая была создана более десяти лет назад с целью продвижения игровой индустрии, объясняет, что одна из проблем - представление об играх и тот факт, что израильские компании в основном начинают с разработки азартных приложений. Однако за последние пять лет игровая индустрия страны значительно расширилась, в частности за счет мобильной платформы, которая не требует глубоких знаний и финансовых вливаний, а процесс создания приложений и его загрузки в онлайн-магазины относительно быстрый. ”Если игра хорошая, то она становится популярной и начинает приносить деньги. В то же время маркетинг и привлечение пользователей максимально автоматизированы. По обработке подобного рода информации Израиль считается мировым лидером”, - говорит Бен-Дов.

Он уверен, что в ближайшие годы развитие индустрии продолжится, учитывая количество задействованных компаний и инвестиций со стороны предпринимателей. Хотя, скорее всего, рост замедлится по сравнению с предыдущими годами, и особенно периодом пандемии Covid-19.

Способны ли израильские игры выйти за рамки мобильной платформы? Эйтан Райзель, основатель VGames, первого венчурного фонда, ориентированного на израильские игровые компании, настроен оптимистично в отношении игровой индустрии страны. Он уже более 12 лет в отрасли и даже занимал должность руководителя отдела дизайна игр в Google. Компания VGames, управляющая инвестициями на сумму $200 млн, была создана в конце 2020 года и на сегодняшний день уже профинансировала 25 компаний в Израиле и за рубежом. Среди израильских студий, получивших инвестиции, Candivore, Super Play, Brain Games и InnPlay Labs.

По словам Райзеля, израильской игровой индустрии уделяется недостаточно внимания. В глобальном секторе игр обычно немного инвесторов, поскольку эта сфера требует совершенно иного уровня знаний. Создание игры подразумевает создание контента, который будут потреблять люди. То же самое происходит в кино- и телеиндустрии. Суть в том, что игры - это развлечение. В отношении перехода с мобильной платформы Райзель говорит, что пока не заложен капитал для обеспечения кроссплатформенности. К тому же времени на подобные разработки нужно больше. Тем не менее сейчас с увеличением финансирования отрасли мы видим, что тенденция меняется. Израиль будет производить разный игровой контент. Израиль - цифровая супердержава с развитой инфраструктурой, и через пару лет превратиться в глобальную игровую супердержаву.

Райзель с оптимизмом смотрит в будущее, даже несмотря на то, что состояние мирового сектора технологий в 2022 году не из лучших. По словам эксперта, преимущество компаний-разработчиков игр заключается в том, что они полагаются на микротранзакции и зависят от широкого круга пользователей, таким образом оставаясь менее восприимчивыми к глобальным экономическим трендам, в частности инфляции и повышению ключевой ставки. ”Большая студия-разработчик получает прибыль, будучи менее зависимой от внешнего инвестирования. Именно такие изменения сейчас и происходят на рынке, и мы хотим, чтобы было больше компаний с перспективами устойчивого роста”.

По словам Райзеля и других экспертов, основная проблема израильской игровой индустрии - нехватка специалистов. В последние годы появились организации, стремящиеся заполнить пробел в кадрах, в частности, расположенная в Хайфе школа графики и дизайна ”Тилтан”, основанная в 1994 году. Директор и основатель Эрез Исахарофф рассказал Al-Monitor, что идея создать курс, посвященный геймингу появилась около 10 лет назад, когда он понял, что израильские студенты, интересующиеся данной сферой, вынуждены ехать учиться за границу. Первое и единственное в Израиле учебное заведение, специализирующееся на создании игр, предлагает трехлетний курс для разработчиков и дизайнеров. Школа также владеет компанией по разработке игр. Сегодня в ”Тилтане” 170 из 700 студентов изучают процесс создания игр.

Исахарофф не понаслышке знает, что такое проблема с кадрами: ”В 2022 году мы инициировали кампанию по найму 87 сотрудников для нашей студии. И с задачей мы не справились. Специалистов не хватает, поэтому уровень зарплат в данной сфере высокий. Я уверен, что если каждый год будет выпускаться тысяча специалистов, то проблем с занятостью у нас не будет”.

Гейминг не только перспективная индустрия в Израиле, но и профессия, благодаря которой люди (пока что всего несколько десятков) зарабатывают себе на жизнь. По словам президента Израильской ассоциации киберспорта Идо Броша, в Израиле 1% игроков зарабатывают на играх на постоянной основе, а остальные 99% - периодически. Сегодня в Израиле всего два игровых клуба, которые считаются спортивными и где игроки финансируются и обучаются. Тем не менее Израилю удалось воспитать одного из лучших в мире геймеров, Таля Айзика, который на сегодняшний момент заработал около $2,5 млн на киберсоревнованиях.

Айзик, известный под никнеймом Fly, профессиональный игрок в Dota 2 и входит в тридцатку лучших игроков в мире. Но Айзик, скорее, исключение для Израиля. По словам Броша, данная сфера не получает поддержки от правительства, как другие виды спорта. По его мнению, киберспорт такой же вид спорта, как и другие, поскольку от игрока требуется физическая активность, определенный уровень фитнеса, развитая моторика и высокие умственные способности. Сейчас финансирование осуществляется в основном коммерческими спонсорами, которые видят потенциал, поскольку турниры по киберспорту привлекают огромную молодую аудиторию по всему миру. Брош не понимает, почему страна не обращает внимания на киберспорт, который в будущем может принести Израилю огромную прибыль в виде туризма и глобального интереса. По мнению эксперта, привлечение геймеров со всего мира - прекрасная возможность завоевать сердца молодежи.