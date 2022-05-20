Продавать спиртное в розницу запретят по определенным праздникам в Карачаево-Черкесии

20 мая. 19:16

Парламент Карачаево-Черкесии обсудит законопроект по введению ограничений на розничную продажу алкоголя по определенным праздникам, об этом рассказали в Народном собрании республики.

"В частности, предлагается запретить розничную продажу алкоголя в день проведения "Последнего звонка", а также в День защиты детей, в День молодежи и День знаний", - цитирует его представителя "Интерфакс".

Спиртное нельзя будет купить и во время празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Исключение будет сделано для точек общепита - там можно будет купить алкоголь и в праздник.