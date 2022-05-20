СМИ: Байден поставил новый антирекорд своего рейтинга

20 мая. 19:16

Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена неудержимо падает, - свидетельствуют опубликованные сегодня данные центра социологических исследований агентства Ассошиэйтед пресс.

В мае уровень поддержки Байдена стал самым низким за все время его работы на президентском посту. Положительно о работе президента сейчас отзываются лишь 39% взрослого населения Америки, - передает РИА Новости.

В опросе, проведенном с 12 по 16 мая, приняли участие 1172 жителя США. Издание не уточняет расовый, возрастной состав участников, а также их политические воззрения.

На основании полученных данных авторы исследования пришли к выводу, что сегодня лишь двое из 10 взрослых американцев считают, что страна движется в правильном направлении или верят в то, что экономика страны в порядке. Месяцем раньше, так считали трое из десяти человек.