Суд согласился на требование Саакашвили не проводить заседание без него

20 мая. 18:54

Судебное заседание по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, фигурантом которого выступает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, по его требованию перенесли на 20 июня.

На процессе была представлена справка из клиники "Вивамеди", где оппозиционер сейчас проходит лечение, из нее следует, что он не может прийти в суд по состоянию здоровья, передает Sputnik Грузия.

На заседании также представили протокол Специальной пенитенциарной службой, согласно которому Саакашвили потребовал не проводить заседание без него и отказался от дистанционного участия.