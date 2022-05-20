Грузия подписала 10-летний договор о военном сотрудничестве с США

20 мая. 18:46

Первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани и заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер в Тбилиси оформили рамочное соглашение о сотрудничестве между странами в сфере обороны, - сообщили в пресс-службе грузинского оборонного ведомства.

"Сегодня было оформлено рамочное соглашение, которое сроком на 10 лет, а то и больше будет способствовать повышению обороноспособности Сил обороны Грузии и будет обеспечивать ведение политики сдерживания", - цитирует пресс-служба слова Чиковани, передает ТАСС.

Оформленный документ – это продолжение "Инициативы об усилении обороны и мер сдерживания для Грузии", которая в октябре 2021 года была подписана между министрами обороны Грузии и США Джуаншером Бурчуладзе и Ллойдом Остином.