На каких туристических направлениях самое чистое море

Власти Турции сегодня заявили, что число пляжей, отмеченных "голубым флагом", в стране достигло 531. Тем самым Турция сохранила третье место в рейтинге стран мира с наибольшим количеством пляжей с чистой морской водой, отвечающей высоким стандартам качества и соответствующей международным критериям, уступив лишь Испании и Греции.

"Голубой флаг" - это символ безупречности и чистоты пляжей, который выдается Фондом экологического образования (FEE). Как отмечает турецкая "Сабах" со ссылкой на министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, страна надеется выйти на первое место рейтинга к 2023 году, когда будет отмечаться 100-летие провозглашения Турецкой Республики. В этом году сертификатом "голубого флага" было отмечено пять общественных пляжей в Анталии и один в Мугле - это два популярных турецких курорта, которые ежегодно посещают тысячи местных и иностранных туристов. Всего в этом году Турция получила еще 13 сертификатов "голубого флага". Также в этом году "голубым флагом" было отмечено 24 пристани для яхт, 15 туристических катеров и пять частных яхт.

Наряду с продлением сертификатов "голубого флага", некоторые пляжи в этом году впервые получили престижную награду, например, пляж Инчиралты на озере Изник в северо-западной провинции Бурса. Больше всего пляжей с "голубым флагом" в Анталье - 229, за ней следует Мугла с 111 пляжами. В Мерсине, другой средиземноморской провинции, сейчас 11 таких пляжей, и по одному пляжу с "голубым флагом" в северо-западных провинциях Кыркларели и Сакарья. Другие пляжи в списке тянутся от Измира на западе до Вана на востоке Турции, также заветным "флагом" обладают пляжи на черноморском побережье провинций Орду, Бартын и Самсун.

Некоторые из пляжей находятся в частной собственности, другие - общественные, управляемые различными государственными учреждениями. В министерстве культуры и туризма заявили, что пляжи, находящиеся под их управлением в курортах Лара, Манавгат, Бельдиби и Чамьюва в Анталии, а также в районе Ичмелер курорта Мармарис в Мугле, в этом году получили статус "голубого флага".

Пляжи, пристани и туристические суда должны соответствовать множеству критериев, чтобы получить желанный статус от некоммерческой организации FEE. Идея сертифицировать пляжи, вручая им символический "голубой флаг", родилась в середине 1980-х годов во Франции и быстро завоевала популярность в Европе. В 2001 году программа стала международной.

Присваивая сертификаты, фонд стремится содействовать устойчивому развитию пресноводных и морских районов по таким критериям, как чистота воды, рациональное использование окружающей среды, экологическое образование и безопасность. Для отмеченных стран это также означает увеличение доходов от туризма, поскольку чистые пляжи с улучшенными характеристиками привлекают больше туристов, особенно в районах, изначально менее популярных среди иностранцев.

Что касается критериев экологического просвещения, FEE требует от руководства пляжей проведения мероприятий по экологическому просвещению посетителей и размещения на видном месте информации о качестве воды, а также правил использования пляжа и прилегающих территорий.

Пляжи должны соответствовать стандартам по методам и частоте отбора проб воды, а также соответствовать стандартам и требованиям. Самое главное, что ее допускаются сбросы промышленных и сточных вод в непосредственной близости от пляжей, а концентрация вредных бактерий не должна превышать установленный уровень.

Также пляжи должны постоянно содержаться в чистоте, а водоросли или природный мусор необходимо убирать. Мусорные баки и контейнеры для сбора отходов должны иметься на пляжах в достаточном количестве и регулярно обслуживаться. На пляжах должно быть достаточное количество спасателей и спасательного оборудования, а на случай загрязнения должны быть разработаны планы срочного реагирования.

Профессор Абдулкадыр Атеш, глава Фонда экологического образования (TÜRÇEV), который присуждает награду от имени FEE в Турции, сказал, что хотя пандемия COVID-19 и повлияла на туризм, но экологическое состояние пляжей стало одним из "редких положительных эффектов" пандемии. Профессор отметил, что "голубой флаг" играет важную роль в защите окружающей среды и здоровья населения. "Мы верим, что награждение сертификатами "голубого флага" поможет туристам сориентироваться. Для сектора международного туризма (в эпоху пандемии) это знак безопасности, опирающийся на состояние окружающей среды, здоровье и гигиену, из-за большого количества критериев, от микробиологического анализа морской воды до надлежащей очистки пляжей, безопасности и рационального природопользования. Эти критерии дополнят другие меры общественного здравоохранения, введенные во время пандемии", - сказал он.