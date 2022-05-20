В Москве прошёл вечер, посвященный 99-летию со дня рождения Гейдара Алиева

20 мая. 18:40

В Москве в посольстве Азербайджана в России прошёл вечер, посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. На вечере была презентована коллективная монография "Культура диалога культур в глобализирующемся мире", подготовленная на основе материалов одноименной международной научной конференции. Поднимаемые в книге проблемы, носят прежде всего философский характер, но, по мнению авторов, могут стать методологической основой частных научных и междисциплинарных исследований о межкультурном взаимодействии в современном мире. Научными редакторами монографии выступили философы Ильхам Мамедзаде, Ариз Гезалов, Фаниль Файзуллин и Ибрагим Меликов.