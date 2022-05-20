В подмосковном Ногинске взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

20 мая. 18:31

Сегодня вечером в производственном помещении в подмосковном Ногинске прогремел взрыв – сдетонировал газовый баллон, пострадали три человека, - рассказал представитель экстренных служб.

"Произошел взрыв газового баллона в Ногинске в производственном помещении на первом этаже пятиэтажного здания на улице Климова", - цитирует собеседника РИА Новости.

Несущие конструкции здания не повреждены, - добавил сотрудник МЧС региона.

На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства происшествия.