СМИ: США оставят без экспортных привилегий российскую авиакомпанию

20 мая. 18:12

Бюро промышленности и безопасности США отзовет экспортные привилегии у дочерней авиакомпании "Аэрофлота" "Россия", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ.

"В заявлении бюро говорится, что оно издает приказ об отказе в экспортных привилегиях авиакомпании "Россия" из-за продолжающихся экспортных нарушений", - сообщило агентство, уточнив, что это уже пятая российская авиакомпания, в отношении которой приняты такие меры, передает РИА Новости.

Также бюро внесло в список нарушителей экспортного контроля еще один самолет российского олигарха Романа Абрамовича Boeing 787 Dreamliner.