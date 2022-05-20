Ильхам Алиев: мы хотели бы, чтобы и представители ЮНЕСКО совершили поездку на освобожденные земли

20 мая. 17:59

В Баку хотели бы, чтобы представители ЮНЕСКО совершили поездку на деоккупированные территории и своими глазами увидели учиненные оккупантами разрушения. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

Глава государства выразил сожаление в связи с тем, что за полтора года с окончания войны представители этой организации ни разу не совершили поездки на освобожденные земли.

Кроме того, указав, что Азербайджан на протяжении многих лет плодотворно и успешно сотрудничает с ИСЕСКО, президент выразил признательность за постоянную поддержку ИСЕСКО позиции Азербайджана как в период оккупации, так и во время 44-дневной войны.

Он подчеркнул, что деятельность ИСЕСКО и ее экспертов могут сыграть важную роль в оценке материального ущерба, нанесенного армянскими оккупантами, и доведении этого до международной общественности.

Президент также отметил важное значение создания в Баку Регионального офиса ИСЕСКО.