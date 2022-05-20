Косачев: Россия и Азербайджан могут подписать договор о биологической безопасности

20 мая. 17:36

Россия в скором времени рассчитывает подписать договор о биологической безопасности с Азербайджаном, сообщил вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.

По его словам, на сегодняшний день у России есть четыре меморандума по вопросам взаимодействия в области биологической безопасности - с Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном.

"Еще с четырьмя нашими соседями - Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном разработка таких документов ведется и находится в очень высокой стадии готовности", - цитирует парламентария "Интерфакс-Азербайджан".