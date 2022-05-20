СМИ: Порошенко решил оставить Европу без российской нефти

20 мая. 17:21

Экс-президент Украины Петр Порошенко придумал новый способ радикально решить вопрос антироссийских санкций для энергоносителей: в статье для издания Politico он предложил перекрыть трубопровод "Дружба", который обеспечивает нефтью Европу и приносит доход украинскому бюджету.

"Перекрытие трубопровода "Дружба" стало бы мощным переломным фактором", - утверждает Порошенко, призывая к солидарности те европейские страны, часть которых неоднократно заявляли, что прекращение поставок российских энергоносителей приведет к экономическому кризису, передает РИА Новости.

Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.

Напомним, нефтепровод "Дружба" из Самарской области проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Беларуси, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности "Укртранснафты". РФ оплачивает транзит.