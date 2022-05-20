ДТП с шестью машинами произошло из-за скоропостижно умершего водителя в Ереване

20 мая. 17:20

Один человек умер во время массовой автоаварии в Ереване, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о ДТП, случившемся у кинотеатра "Айреник", поступил в ведомство сегодня в 14:25. На место событий прибыли бригады экстренных служб.

Как пишет сайт криминальной хроники shamshyan.com, во время автокатастрофы столкнулись несколько автомобилей: Ford, BMW, Kia, Mercedes и два Opel.

По предварительным данным, водитель Ford скоропостижно умер за рулем, из-за этого и произошло ДТП.

Открыто уголовное дело, идет следствие.