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ДТП с шестью машинами произошло из-за скоропостижно умершего водителя в Ереване

ДТП с шестью машинами произошло из-за скоропостижно умершего водителя в Ереване

Один человек умер во время массовой автоаварии в Ереване, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о ДТП, случившемся у кинотеатра "Айреник", поступил в ведомство сегодня в 14:25. На место событий прибыли бригады экстренных служб.

Как пишет сайт криминальной хроники shamshyan.com, во время автокатастрофы столкнулись несколько автомобилей: Ford, BMW, Kia, Mercedes и два Opel.

По предварительным данным, водитель Ford скоропостижно умер за рулем, из-за этого и произошло ДТП.

Открыто уголовное дело, идет следствие.

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