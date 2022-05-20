В МОК объяснили, почему отстранили российских спортсменов

20 мая. 16:55

Санкции в отношении российского спорта продиктованы обеспечением безопасности. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Он подчеркнул, что МОК должен был действовать быстро из-за серьезных антироссийских настроений во многих странах.

"Наши действия, с одной стороны, - санкции, с другой - защитные меры. Никто не может гарантировать безопасность из-за антироссийских и антибелорусских настроений", - цитирует Баха РИА Новости.

Напомним, в конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.