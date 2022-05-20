Минкультуры поддержит кинопрокат "Нахимовцев", "Своей войны" и еще шести российских фильмов

20 мая. 16:53

Восемь полнометражных игровых российских фильмов получат поддержку в прокате, сообщили в министерстве культуры.

"С целью поддержки киноотрасли в 2022 году Минкультуры России возобновило поддержку проката национальных фильмов. В рамках конкурса на получение государственной поддержки эксперты отобрали восемь отечественных картин. Государственную финансовую поддержку в прокате получат следующие фильмы: "Кэт" (драма), "Календарь ма(й)я" (приключение), "Нахимовцы" (детский фильм), "Молодой человек" (комедия), "Межсезонье" (криминальная драма), "Своя война: Шторм в пустыне" (драма), "Одна" (драма)", - сообщает пресс-служба ведомства.

Из восьми отобранных фильмов четыре сняты при поддержке Минкультуры России ("Кэт", "Календарь ма(й)я", "Нахимовцы", "Одна"), два - при поддержке Фонда кино ("Своя война: Шторм в пустыне", "Молодой человек").

В Минкультуры добавили, что в российский кинопрокат повторно выйдет картина "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" к 85-летию режиссера Андрея Кончаловского.