Аптеки в Казахстане штрафуют за превышение цен

20 мая. 16:41

С декабря 2021 года казахстанским аптекам выписано почти 600 тыс тенге штрафов за превышение цен, сообщает Минздрав республики, пишет "Казинформ".

В Казахстане с начала года отмечен рост цен на лекарственные средства, но не выше предельных, отметили в Минздраве. "За период с декабря 2021 года по 2022 год выявлено четыре факта превышения предельных цен в розничной реализации, с наложением штрафа на сумму 593 620 тенге, уголовных правонарушений не зарегистрировано", - передает пресс-служба ведомства.

В Минздраве Казахстана добавили, что в республике не установлено ни одного факта превышения дистрибьюторами оптовых предельных цен на лекарства.