Пекин резко увеличил импорт из России

20 мая. 16:30

Свыше $6 млрд потратил Китай на российские энергоносители, увеличив закупки на 75% по сравнению с прошлогодним уровнем, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что общий объем поставок сжиженного природного газа в КНР сократился более чем на треть из-за снижения спроса на фоне резкой вспышки коронавирусной инфекции.

В агентстве при этом подчеркнули, что доля российского газа в импорте резко возросла - Китай закупил у России на 80% больше топлива, чем в прошлом году (463 тыс тонн). Объем поставок сырой нефти вырос на 4% до 6,55 млн тонн.