В Совфеде подчеркнули важность взаимодействия России с мусульманскими странами

20 мая. 16:25

Одним из ключевых аспектов международной повестки России является плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"На мировой арене Российская Федерация неизменно придерживается курса на выстраивание с партнерами долгосрочных отношений, исходя из принципов взаимного уважения и доверия. Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов российской международной повестки, точкой приложения усилий политического руководства страны, профильных институтов и структур", - говорится в приветствии Матвиенко, зачитанном на пленарном заседании Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир". Приветствие спикера на мероприятии в Казани зачитал глава международного комитета СФ Григорий Карасин.

По мнению Матвиенко, в меняющихся современных условиях важно находить новые векторы роста и пути продвижения своих интересов, укреплять и наращивать связи.

"На этой авторитетной площадке продвигаются инновационные идеи, предметно обсуждаются и запускаются масштабные проекты, демонстрируются экономические возможности и конкурентные преимущества стран-участниц", - говорится в сообщении.

Заседание состоялось в рамках XIII Международного экономического саммита KazanSummit 2022.

Спикер Совфеда выразила уверенность, что саммит "придаст мощный импульс реализации перспективных инициатив субъектов РФ и государств Организации исламского сотрудничества".