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Страны G7 продолжат изоляцию России от мировой экономики

Страны G7 продолжат изоляцию России от мировой экономики

Страны G7 продолжат изоляцию России от мировой экономики в ответ на ее действия на Украине, говорится в коммюнике по итогам заседания министров финансов "семерки".

"Мы подчеркиваем свою приверженность нашему решительному и скоординированному санкционному ответу агрессивной войне России. Мы продолжим увеличивать расходы России на войну, изолируя Россию и Белоруссию от глобальной экономики", - сообщается в документе.

Главы Минфинов стран G7 заявили о приверженности полному внедрению и обеспечению соблюдения экономических и финансовых ограничений. В "семерке" будут бдительно следить за попытками уклонения и обхода введенных санкций.

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