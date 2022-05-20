20 мая. 16:09

Страны G7 продолжат изоляцию России от мировой экономики в ответ на ее действия на Украине, говорится в коммюнике по итогам заседания министров финансов "семерки".

"Мы подчеркиваем свою приверженность нашему решительному и скоординированному санкционному ответу агрессивной войне России. Мы продолжим увеличивать расходы России на войну, изолируя Россию и Белоруссию от глобальной экономики", - сообщается в документе.

Главы Минфинов стран G7 заявили о приверженности полному внедрению и обеспечению соблюдения экономических и финансовых ограничений. В "семерке" будут бдительно следить за попытками уклонения и обхода введенных санкций.