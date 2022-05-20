В Кахети предотвратили град

20 мая. 15:59

На востоке Грузии предотвратили град с помощью противоградовой системы Государственного военного научно-технического центра "Дельта". Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Грузии.

В ведомстве отметили, что накануне в муниципалитетах Кахети (Телави, Сагареджо, Кварели, Дедоплисцкаро, Ахмета, Лагодехи и Гурджаани) наблюдались градоопасные облачные массы. Ожидаемая крупность града составила 33 мм, передает "Sputnik Грузия".

Противоградовая система в Грузии работает с 2015 года. Тогда ее впервые установили в винном регионе страны Кахети. Она способна обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии. В каждом районе Кахети находятся огневые точки. Площадь охраняемой территории составляет 800 тыс га.