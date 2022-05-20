Анкара обвинила Швецию во лжи о признании РПК террористической организацией

20 мая. 15:59

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что заявление главы МИД Швеции Анн Линде о том, что Стокгольм признал "Рабочую партию Курдистана" террористической организацией, является ложью и дезинформацией.

"Это дезинформация во имя борьбы с дезинформацией. Швеция не предпринимает никаких усилий, чтобы остановить продолжающуюся пропаганду, сбор средств и вербовку РПК. Швеция также вооружала террористов, совершавших теракты, в частности со смертниками, в Турции. Честность, Анн Линде, - это лучшая политика. Вы смотрите нам в глаза и продолжаете лгать", - написал Алтун в Twitter.

Алтун также обвинил Стокгольм в солидарности и предложении финансирования "Силы народной самообороны" против Турции - первого союзника НАТО, отправившего боевые подразделения в Сирию для борьбы с террористическими группировками, включая запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Ранее Анн Линде заявила, что королевство было первым государством после Турции, признавшим террористической организацией "Рабочую партию Курдистана".