У россиян стало больше "свободных денег"

20 мая. 15:56

В апреле объем "свободных денег" у россиян вырос до 26%, индекс свободных денег составил 76%, сообщает исследовательский холдинг "Ромир".

Под "свободными деньгами" понимаются денежные средства, оставшиеся у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты ЖКХ, транспортных и других услуг. Индекс свободных денег представляет собой разницу между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

"Исследование на основе единой панели данных "Ромир" показало, что в апреле после основных трат в кошельке россиянина осталось 26% "свободных денег", - говорится в материалах. В марте денег у россиян оставалось 19,5%.

"Индекс свободных денег составил 76%, что по сравнению с предшествующим месяцем больше на 32% (18 п.п.)", - добавляют исследователи. При этом он оказался на 7,7% ниже по отношению к апрелю прошлого года.

В исследовании средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты россиян - на основе единой панели данных холдинга. Выборка репрезентирует население российских городов с численностью более 10 тыс человек.