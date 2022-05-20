Наставник сборной Азербайджана по футболу рассказал о "божественной жизни" в Баку

20 мая. 15:17

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи рассказал, как ему живется в Баку.

"Здесь, в трехмиллионной столице, живешь как бог. Каждый просто должен делать то, что он должен делать, тогда будет все и даже больше", - сказал итальянский специалист.

Он подчеркнул, что старая часть Баку настолько красива, что вместе с окружающими стенами является объектом наследия ЮНЕСКО.

Наставник азербайджанской команды также сообщил, что его квартира находится в комплексе, расположенном на берегу Каспийского моря, где живут практически одни иностранцы.

"В столице всегда большой трафик, куда бы вы ни пошли. Есть рестораны со всеми видами кухни, супермаркеты с итальянскими продуктами, такими как вина и вода", - приводит слова Де Бьязи Azerisport.com.