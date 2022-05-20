Байден ошибся в обращении к лидеру Южной Кореи

20 мая. 15:11

Президент США Джо Байден, выступая на заводе компании Samsung в южнокорейском городе Пхентхэк, неправильно обратился к лидеру этой страны Юн Сок Елю, но сразу исправился.

"Альянс между Республикой Корея и США - основа мира, стабильности и процветания региона и планеты. Благодарю вас всех, и президента Мун - Юн - за то, что вы успели сделать", - сказал Байден в конце выступления, которое транслировал телеканал YTN, пишет ТАСС.

Стоит добавить, что инаугурация Юн Сок Еля состоялась 10 мая, до этого главой Южной Кореи был Мун Чжэ Ин.