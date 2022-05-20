Мишустин: приоритетом остается дедолларизация экономики России

20 мая. 15:10

Дедолларизация российской экономики остается приоритетом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В центре внимания остается дедолларизация", - сообщил он на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции.

По словам Мишустина, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа. В условиях санкционного давления необходимо усиливать взаимодействие стран СНГ, активнее использовать такие механизмы, как договор о зоне свободной торговли, расширять использование национальных валют во взаимных расчетах.