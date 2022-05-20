АТОР: девять стран мира открыты для россиян без справок и тестов

20 мая. 15:00

В АТОР рассказали, в каких странах уже не требуют результаты ПЦР-тестов и справки о вакцинации от коронавируса.

Россияне могут отправиться без дополнительных справок в девять стран, из них три европейских.

С 17 мая для поездки в Марокко необходим паспорт вакцинации (признаются "Спутник V" и "Спутник Лайт") и заполненная до вылета анкета здоровья. По прибытии в аэропорты страны пассажиров в случайном порядке тестируют на антиген.

В Индонезии с 17 мая с туристов просят только сертификат вакцинации ("Спутник V" подходит) и страховку, россиянам также потребуется заранее оформленная виза.

Мьянма, которая возобновила выдачу электронных туристических виз, требует с иностранцев сертификат о вакцинации (подходят "Спутник V" и "Спутник Лайт"), ПЦР-тест, медицинскую страховку, а также экспресс-тест на антиген по прибытии, он делается за свой счет.

Вьетнам отменил все ковидные требования, россияне могут находиться в стране 15 дней без визы. Пока прямого сообщения с азиатской страной нет.

В Мексике, курортный штат Кинтана-Роо, ношение масок обязательно в аэропортах, другие ковидные требования не действуют.

Для въезда в Руанду путешественникам необходимо предъявить отрицательный экспресс-тест, сделанный в течение 72 часов до путешествия, а также пройти еще одно исследование по прибытии.

Испания требует от туристов отрицательный тест на ковид, также россиянам нужна виза.

Австрия также сняла все коронавирусные ограничения, для поездки потребуется только виза. Заявления на туристические визы принимаются в визовых центрах в России.

Для въезда в Греции россиянам понадобится только виза.