Эрдоган обвинил Швецию, Финляндию и Германию в помощи террористам

20 мая. 14:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что в нынешних условиях Анкара не согласится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Он напомнил, что тема борьбы с терроризмом для Турции не является размытым вопросом. По его словам, в ЕС придерживаются двойных стандартов в вопросе борьбы с запрещенной в Турции террористической организацией РКК и ее ответвлениями, представляющими угрозу для национальной безопасности Турции.

Эрдоган констатирует, что Европа признает РКК террористической организацией, но не считает таковой сирийское крыло этой кровавой организации – YPG. "Признавая угрозу РКК, не признают террористами YPG. Хотя это стороны одной медали. С представителями этой террористической организации ведут диалог не только в ЕС, но даже в США", - цитирует турецкого лидера Anadolu.

Президент Турции подчеркнул, что Германия, Швеция и Финляндия оказывают активную поддержку террористам.

"Террористы активно действуют в Швеции и Финляндии, и в особенности в Германии. Когда Турция требует их выдачи, нам отказывают. О недопустимости подобного подхода мы неоднократно заявляли на двусторонних переговорах. Турция долгие годы ведет борьбу с этими террористами", - сказал турецкий лидер, отметив, что пособники террористов продолжают использовать также площадки парламентов стран-членов ЕС.