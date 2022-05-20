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Глава МИД Швеция ответила на критику Турции

Глава МИД Швеция ответила на критику Турции

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что королевство было первым государством после Турции, признавшим террористической организацией Рабочую партию Курдистана (РПК).

"В связи с широко распространенной дезинформацией о Швеции и РПК, мы хотели бы напомнить, что шведское правительство Улофа Пальме первым после Турции включило РПК в список террористических организаций уже в 1984 году", - написала она в своих соцсетях.

Глава внешнеполитического ведомства напомнила, что Евросоюз последовал этому примеру в 2002 году, когда Анна Линд была министром иностранных дел Швеции. "Эта позиция остается неизменной", - цитирует Линде ТАСС.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к РПК.

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