Глава МИД Швеция ответила на критику Турции

20 мая. 14:52

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что королевство было первым государством после Турции, признавшим террористической организацией Рабочую партию Курдистана (РПК).

"В связи с широко распространенной дезинформацией о Швеции и РПК, мы хотели бы напомнить, что шведское правительство Улофа Пальме первым после Турции включило РПК в список террористических организаций уже в 1984 году", - написала она в своих соцсетях.

Глава внешнеполитического ведомства напомнила, что Евросоюз последовал этому примеру в 2002 году, когда Анна Линд была министром иностранных дел Швеции. "Эта позиция остается неизменной", - цитирует Линде ТАСС.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к РПК.