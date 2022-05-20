Запад отказался от поддержки армянских националистов

Градус протестной активности националистической оппозиции в Армении постепенно спадает, хотя ее лидеры продолжают призывать жителей Еревана выходить на улицы и площади, а члены блоков "Армения" и "Честь имею" как и прежде настаивают на отставке премьера Никола Пашиняна, называя его "агентом турецкой разведки". Ударом для националистов стало заявление посла США в Армении Линн Трейси о поддержке Вашингтоном выбора армянского народа весной 2018 года, который он "подтвердил в 2021 году во время парламентских выборов".

Реакция прежней политической элиты не заставила себя долго ждать. Бывший вице-спикер парламента и зампред Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов обвинил Трейси в фарисействе, а члены АРФ "Дашнакцутюн" призвали Госдепартамент США сменить посла США в Армении. Оппозиция обвинила Запад в двуличии, напомнив, что за более чем двадцатилетний период правления их лидеров отношения между Ереваном и Вашингтоном не вызывали сомнений. Действительно, с 2002 года Армения участвует в процессе планирования и анализа программы "Партнерство ради мира", проводит регулярные консультации со странами-членами НАТО. Одно из самых крупных диппредставительств США располагается в Ереване, а пик двусторонних контактов пришелся на период президентства одного из лидеров карабахского клана, Сержа Саргсяна. Никогда ранее ни один из режимов в Армении не характеризовался американскими политиками как диктаторский.

Однако сегодня, по мнению американской дипломатии, политика националистов-реваншистов недостаточно демократична. Примечательно, что в США практически не освещают протестные акции в Армении. Теперь безмолвствует и "всесильная" армянская диаспора Соединенных Штатов, никак не комментируя слова посла Трейси. Складывается впечатление, что американская дипломатия готова работать с любыми государственными структурами и политиками до тех пор, пока не появится лучшая перспектива, проще говоря, свой человек. Именно этим человеком должен был стать Никол Пашинян, чью реплику из выступления на Генассамблее ООН в прошлом году частично повторила Линн Трейси.

Так почему же Запад отвернулся от некогда могущественного националистического крыла армянской политики?

В последнее время риторика националистов морально деградировала и не отвечает нынешней политике Белого дома в регионе. Три десятка лет назад молодая постсоветская Армения в перспективе могла стать домом для разрозненного мирового армянства. Пришедший на смену советской номенклатуре воинствующий национализм избрал политику туркофобии и сепаратизма, которая, казалось, должна была способствовать консолидации этноса, привлечению репатриантов, через которых Запад планировал проникнуть в регион, закрепившись в наиболее дружественной, по версии американских политтехнологов, республике Южного Кавказа. Однако со временем армянская повестка утратила свою актуальность.

Политическая ситуация в Армении в последнее время изменилась дважды: во-первых, в 2018 году с приходом к власти Никола Пашиняна, во-вторых, 9 ноября 2020, когда Ереван подписал капитуляцию. Если "революция Пашиняна" должна была совершить постепенный отход Армении от России, то военное поражение стало ключевым событием последних лет, в корне изменив ситуацию в регионе, открыв его для новых маршрутов и строительства новой инфраструктуры. Вашингтон хотел бы наблюдать за процессами делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, следить за претворением в жизнь транспортно-логистических проектов, в то время как Россия будет обеспечивать мир в регионе. Но все эти долгожданные процессы непременно будут заторможены, если националисты сумеют придти к власти, ввергнув Армению в глухое изоляционное прошлое, транслируя ненависть и туркофобию.

Цели националистов неактуальны для уже бывших западных партнеров. Поддержать прежнюю армянскую политическую элиту означает оказать помощь движению, которое озабоченно исключительно вопросами самосохранения и готово сотрудничать с кем угодно, лишь бы сохранить себя в пространстве армянской политики. С начала года националисты отметились критикой структур ОДКБ, но вскоре одними из первых поддержали проведение специальной военной операции на территории Украины. Очевидно, Белый дом не заинтересован оказывать "благотворительную" помощь строптивой политике реваншистов.