Хуснуллин: мусульманский мир не отвернулся от России

20 мая. 14:39

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил по итогам ежегодного заседания группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", что страны исламского мира по-прежнему поддерживают Россию.

"Мусульманский мир не отвернулся от России, несмотря на специальную военную операцию. Все наши отношения поддерживаются, послы все приехали", - цитирует его ТАСС.

Заместитель председатель правительства обратил внимание на то, что визит исламских дипломатов, деятелей культуры и религии имеет огромное значение. "В нашей стране живет несколько десятков миллионов мусульман, которые играют большую роль в экономике, культуре и духовной жизни. Такие мероприятия на столь высоком уровне поднимают роль религии и истории", - заключил вице-премьер.