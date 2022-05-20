Израиль и Египет будут поставлять СПГ в Европу

20 мая. 14:38

Евросоюз до лета намерен заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку сжиженного природного газа, об этом в пятницу сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Что касается диверсификации поставок, то Еврокомиссия и США уже договорились о дополнительных поставках СПГ… Мы также работаем с Канадой над возможными поставками СПГ и водорода. Евросоюз планирует до лета заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставки СПГ", - написал Боррель в своем блоге.

Страны ЕС продолжают изучать возможность полного отказа от российских нефти и газа.