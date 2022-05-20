Сергей Лавров: санкции Запада не достигают официальных целей

20 мая. 14:00

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с малийским коллегой Абдулайем Диопом заявил, что нелегитимные западные санкции не могут достичь преследуемых ими же целей.

"Мы знаем, что такое санкции не понаслышке, и можем с уверенностью сказать, что они не помогают достичь тех целей, о которых заявляют организаторы подобного нелегитимного санкционного давления", - цитирует Лаврова РИА Новости.

По словам главы ведомства, опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются. Он также отметил, что подробно рассказал своему коллеге из Мали о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Киев категорически отказывался выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании на Донбассе.

"Мы объяснили еще раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, в ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются", - подытожил министр, добавив, что все задачи, которые были поставлены Владимиром Путиным, будут выполнены.