Дзагоев уйдет из ЦСКА

20 мая. 14:04

Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе армейцев.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

Ранее сообщалось, что 31-хавбек собирается завершить карьеру.

Напомним, Алан Дзагоев является воспитанником тольяттинской академии имени Коноплева. Полузащитник присоединился к ЦСКА в 2008 году. Вместе с армейцами он стал трехкратным чемпионом России и четыре раза победил в Кубке страны. Всего за ЦСКА он провел 397 матчей, отметившись в них 77 голами и 93 результативными передачами.