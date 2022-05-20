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Дзагоев уйдет из ЦСКА

Дзагоев уйдет из ЦСКА

Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе армейцев.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

Ранее сообщалось, что 31-хавбек собирается завершить карьеру.

Напомним, Алан Дзагоев является воспитанником тольяттинской академии имени Коноплева. Полузащитник присоединился к ЦСКА в 2008 году. Вместе с армейцами он стал трехкратным чемпионом России и четыре раза победил в Кубке страны. Всего за ЦСКА он провел 397 матчей, отметившись в них 77 голами и 93 результативными передачами.

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