В ЕС предупредили о нарастании мирового миграционного кризиса

20 мая. 13:57

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель предупредил, что в мире возрастает миграционный кризис. Об этом он заявил перед заседанием в Брюсселе Совета по иностранным делам в области развития.

"В прошлом году цифры по миру составляли примерно 84-85 млн. С началом кризиса на Украине эти цифры, я боюсь, будут намного больше, поскольку число украинских беженцев является самым большим перемещением беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", - цитирует его РИА Новости.

Глава европейской дипломатии акцентировал внимание на том, что тяжелая ситуация с беженцами наблюдается также в Афганистане, Венесуэле, Мьянме и странах Сахеля.