Отец Бориса Джонсона стал гражданином Франции

20 мая. 13:38

Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, получил гражданство Франции. Об этом сообщил он сам в интервью телеканалу BFM.

Новоиспеченный француз отметил, что на днях восстановил свои связи с Францией, где родилась его мать. При этом он обратил внимание на то, что у его сына не будет автоматического права на французской гражданство.

"Я рад быть на территории Евросоюза", - сказал Джонсон-старший.

Он напомнил, что был одним из первых британских служащих Еврокомиссии, а затем входил в состав Европарламента и выступал против выхода Великобритании из ЕС, передает РИА Новости.