Россия отключит Финляндию от газа утром 21 мая

20 мая. 13:41

Финская газовая компания GASUM сообщила, что поставки газа из России прекратятся 21 мая в 07.00.

"Во второй половине дня в пятницу, 20 мая, "Газпром экспорт" сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндию по договору будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 г., в 07:00", - информирует Gasum.

Компания уточняет, что будет поставлять природный газ своим клиентам из других источников.

"Очень жаль, что поставки природного газа по нашему контракту сейчас иссякнут. Однако мы тщательно подготовились к этой ситуации, и если не будет перебоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить газом всех наших клиентов в ближайшие месяцы", - заявил президент и главный исполнительный директор Gasum Мика Вильянен.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что "бесплатно никто ничего поставлять не будет".

Ранее Финляндия отказалась платить за газ в рублях.