Артемий Лебедев об отношении к россиянам в Грузии: половина народа просто говорит по-русски

20 мая. 13:37

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев, вернувшийся в страну из Грузии, высказался на своем YouTube-канале об отношении местных жителей к гражданам РФ.

"Если не обращать внимания на бесконечное количество украинских флагов, то в стране нет никаких проблем, никакой русофобии", - заявил блогер о своей поездке в Грузию.

Он также отметил, что обстановка с отношением к россиянам в республике не такая острая, как об этом говорят СМИ. Лебедев также заметил, что "половина народа просто говорит по-русски". "Никто никаких слов не говорит, никто косо не смотрит", - подчеркнул блогер.

В заключение дизайнер назвал Грузию "отличной страной, чтобы провести там время", и выразил надежду, что Россия и Грузия восстановят прямое авиасообщение.