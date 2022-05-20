В Центробанке предупредили о структурной перестройки экономики России в ближайший год

20 мая. 13:29

В российской экономике начались структурные изменения, основная их часть произойдет в ближайшие год-полтора, считает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Санкционные ограничения запустили процесс масштабной структурной перестройки российской экономики, который может растянуться на весь трехлетний прогнозный период и даже за его пределы. Но все-таки основные изменения произойдут, по-видимому, в ближайшие год-полтора", - рассказал он на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.

Тремасов добавил, что согласно свежей статистике, ситуация в экономике России развивается лучше, чем регулятор видел еще месяц назад. При этом, продолжил он, пока рано говорить об изменении базового прогноза - есть отрасли, в которых ситуация продолжает ухудшаться, возросли риски.

Центробанк прогнозирует спад экономики России по итогам 2022 года на уровне 8-10%.