Синоптики в Узбекистане выпустили экстренное предупреждение на выходные

20 мая. 13:15

Узгидромет на 21 и 22 мая опубликовал экстренное предупреждение из-за штормового ветра.

В субботу предупреждение действует по северу и пустынной зоне, в воскресенье - местами по всей республике, скорость ветра может достигать 23-28 м/с (сильный шторм по шкале Бофорта), возможна пыльная поземка.

Кроме того, в выходные ожидаются проливные дожди. Завтра на территорию Узбекистана начнется вторжение влажной и относительно холодной воздушной массы с районов Кавказа.

По Каракалпакстану, Хорезмской области, областям Ферганской долины пройдут кратковременные дожди с грозами. К вечеру субботы дожди прогнозируются по Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областям. По остальной территории республики будет сухо, 27-32 градусов тепла.

В воскресенье в большинстве областей пройдут ливневые дожди, в предгорных и горных районах сильные. Сухо будет по Каракалпакстану и Хорезмской области, по Бухарской и Навоийской областям. Похолодает до плюс 18-23.

В понедельник в Узбекистане закончатся дожди, ночью похолодает до 10-13 градусов, днем воздух прогреется до 23-28 градусов.