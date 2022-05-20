Итальянский премьер призвал Байдена созвониться с Путиным

20 мая. 12:59

Премьер-министр Италии Марио Драги посоветовал президенту США Джо Байдену позвонить российскому лидеру Владимиру Путину для содействия урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил сегодня сам Драги в ходе своего выступления перед учениками одной из школ в Вероне.

"Когда на прошлой неделе я был в Вашингтоне и беседовал с Байденом, я сказал, что, возможно, только его слова хотел бы услышать Путин. И поэтому я сказал, чтобы он позвонил Путину", - цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что через день после их беседы глава Пентагона созвонился с министром обороны России.

Напомним, на прошлой неделе шеф Пентагона Ллойд Остин и министра оборон России Сергей Шойгу провели телефонный разговор. Это их первый телефонный разговор за последние три месяца.