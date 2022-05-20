Лукашенко: многие участники протестов хотят вернуться в Беларусь

20 мая. 12:56

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что многие участники протестных акций, вспыхнувших в стране после президентских выборов 2020 года, хотят вернуться домой из-за границы. Об этом он заявил на встрече с пионерским активом страны.

"Я же получаю информацию: многие из них очень хотят вернуться домой, а не знают как. Во-первых, стыдно, неудобно: сбежали, а теперь как вернуться? Пусть думают. Как бежали, так пусть и возвращаются", - цитирует главу государства ТАСС.

Напомним, в январе 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко призвал покаяться и возвращаться на родину находящихся за рубежом оппозиционеров.