ЕС передал Украине 600 млн евро

20 мая. 12:37

Европейский союз передал Украине очередной транш в размере 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи. Об этом в своих социальных сетях сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы выделили новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 600 миллионов евро", - сообщила фон дер Ляйен.

Напомним, накануне Сенат США одобрил выделение $40 млрд в рамках военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. В свою очередь, страны G7 ("Большая семерка") предоставят Киеву $18,4 млрд экономической помощи для неотложных финансовых потребностей.