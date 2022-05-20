Шойгу: у западных границ России нарастают военные угрозы

20 мая. 12:32

У российских границ на западном направлении нарастают военные угрозы, в связи с этим Россия до конца 2022 года создаст в Западном военном округе 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. За последние восемь лет интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с трех до 45 в год)", - рассказал министр.

Заходы кораблей ВМС США с управляемым ракетным оружием в Балтийское море стали систематическими.

Кроме того, США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у российских границ. "В настоящее время проводится серия учений "Защитник Европы" с участием до 40 тыс военнослужащих из 30 стран блока. Главной особенностью маневров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развертывание группировки войск на трех стратегических направлениях: арктическом, западном и юго-западном", - продолжил Шойгу.

Заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО только увеличили напряженность в зоне ответственности Западного военного округа.

"Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений", - заключил глава Минобороны РФ.