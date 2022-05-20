В США заявили о нежелании американских солдат воевать с Россией

20 мая. 12:30

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что военные США не желают участвовать в конфликте с Россией и выступают против чрезмерной поддержки Украины.

По его словам, количество переданного Киеву оружия уже сказалось на обороноспособности Штатов, поскольку Вашингтону пришлось опустошить практически все свои арсеналы.

"Большинство американцев, особенно наши ветераны, воочию видевшие последствия бесконечных войн и смены режимов, выступают против войны с Россией и поддерживают сокращение военного присутствия США", - написал он в колонке для Federalist.

Он также призвал всех прислушаться к словам третьего президента Штатов, одного из авторов Декларации независимости Томаса Джефферсона и следовать курсу "мира, торговли и честной дружбы со всеми народами, не заключая союзов ни с кем".