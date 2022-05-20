В Турции рассказали, почему Украина не подходит для вступления в ЕС

20 мая. 12:23

Украина не соответствует базовым критерия Евросоюза, ее принятие в содружество слишком рискованно, говорится в материале журналиста Ильбера Васфи Сель в турецкой газете dikGAZETE.

"Украина не соответствует базовым критериям для члена Евросоюза по многим параметрам, включая верховенство закона, независимость судебной власти, уважение к правам человека, развитие рыночной экономики", - пишет он.

Васфи Сель отмечает, что Украина пребывает в глубоком кризисе, который в настоящее время усугубляется на фоне непродуманной политики. На страны ЕС, особенно пострадавшие от последствий антироссийских санкций, ляжет значительная часть расходов, необходимых для восстановления страны.

Миграция миллионов украинцев в страны ЕС вызовет недовольство европейцев из-за притока неквалифицированной рабочей силы и чуждой культуры. Кроме того, Европе может грозить распространение преступных сетей из-за ошибочных шагов киевских властей, которые раздали оружие украинцам. Также журналист считает угрозой вхождение в ЕС украинских неонацистов, имеющих опыт боевых действий и связи с европейскими радикалами.

В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.