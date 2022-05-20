В РЭЦ сообщили о впечатляющем росте торгового оборота России с Азербайджаном

20 мая. 12:01

Торговый оборот России с Индией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном растет впечатляющими темпами, несмотря на сложности в общемировых отношениях, заявил вице-президент Российского экспортного центра Станислав Георгиевский.

"Положительная динамика торговли ключевых стран-партнеров, которые расположены вдоль транспортного коридора "Север-Юг" - это повод воспользоваться ситуацией и привлечь регуляторов всех заинтересованных стран к тому, чтобы устранить барьеры, которые мешают воспользоваться уникальными преимуществами этого логистического пути", - цитирует Георгиевского Sputnik Азербайджан.

По его словам, во взаимоотношениях с партнерами важно проработать логистическую связанность, взаимодействие с партнерами и связанность финансовой системы. "Решение всех этих вопросов поможет нарастить российский экспорт и сделать логистический коридор "Север-Юг" еще более востребованным и эффективным", - подчеркнул вице-президент РЭЦ.

Он также добавил, что Россия активно работает во взаимодействии с партнерами. "У нас действует российско-иранская площадка, мы планируем мероприятия в Индии, работаем с коллегами из Казахстана и Азербайджана", - добавил Георгиевский.